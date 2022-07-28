Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Ekonomiye suikast hevesinden vazgeçmelidir

CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın bu yalın ve yakıcı hakikati görmesi sahip oldukları vatan ve millet sevgisinin kaçınılmaz bir gereğidir. Unutulmamalıdır ki, terörist Demirtaş'ın serbest kalması yerine, terörist kardeşinin ne zaman dağdan ineceğini veya etkisiz hale getirileceğini sormak CHP yönetiminin kaybettiği siyasi haysiyetini bir nebze de olsa tekrar kazanmasına yarayacaktır. Hiç kimse Türk milletinin sabrını yanlışa yormamalıdır.

"ABD'NİN MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI BİR KEZ DAHA TERÖRİZMLE AYNI KAREYE GİRMİŞTİR"

Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyen, dünya ülkemizi konuşuyorken ahlaksızca kötülemeye çalışan zillet ittifakının düşmana ganimet olduğu, siyasi rant vaatleriyle nasıl kafa kola alındığı geldiğimiz bu aşamada ayan beyan ortadadır.

Bunun yanı sıra, Kılıçdaroğlu'nun ve zillet ittifakının sisli yörüngesine sabitlendiği ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya aracılığıyla teröristlere taziye mesajı yayımlamış, bir kez daha terörizmle aynı kareye girmiştir. Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir.