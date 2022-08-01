SON DAKİKA | İlk tahıl gemisi yola çıktı! Bakan Akar soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi...İlk tahıl gemisi yola çıktı. Bakan Akar canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar geminin yarın 15.00'te İstanbul Boğazı'nda olacağını duyurdu.

AHaber CANLI YAYIN

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları: Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek. Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

(Küresel gıda sorunu) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.