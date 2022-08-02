SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan cemevlerine yönelik provokatif saldırı ile ilgili yeni açıklama: Örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne A.O.K tarafından saldırı gerçekleştirildi. Provokatif saldırıya tepki yağdı. Olayın aydınlatılması için çalışmalar titizlikle sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama geldi. Bakan Soylu, örgüt bağlantısına dikkat çekti.
BAKAN SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA: ÖRGÜT BAĞLANTISI VAR, AÇIKLAYACAĞIZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine yönelik saldırı ile ilgili bilgi verdi. Soylu yaptığı yeni açıklamada, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız." dedi.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cemevi saldırılarıyla ilgili 1 kişinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 3'e çıktığını duyurdu.