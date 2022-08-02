SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan cemevlerine yönelik provokatif saldırı ile ilgili yeni açıklama: Örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendini ifade edebildiği Türkiye adımlarında sadece son iki yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.