Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
Giriş Tarihi: 3.8.2022 06:59 Son Güncelleme: 3.8.2022 07:00

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı

ANKARA
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen KPSS sınavına ait bazı soruların bir yayınevi tarafından daha önce yapılan denemelerde kullanıldığına ilişkin iddialar değerlendirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! "Asla müsaade etmeyiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA