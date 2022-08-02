Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! "Asla müsaade etmeyiz" | Video

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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Erdoğan: Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verdi.