Yalan haberlerin hedefindeki ülke: Türkiye

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün araştırması, yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yayımlanan Lacivert Dergisi de bu sayısında "Algı Yönetimi/Biri Bizi Manipüle Ediyor" başlıklı dosyasında dezenformasyon konusunu işledi. Enstitünün raporuna göre, Türkiye yüzde 49'luk bir oranla dünyada en fazla manipülatif içerikli haberlere maruz kalan ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi, yüzde 44 ile Yunanistan, yüzde 42 ile Macaristan, yüzde 38 ile Romanya, yüzde 36 ile Çekya ve yüzde 31 ile Amerika'nın takip ettiği saptandı. Dergide, alanında uzman isimlerin değerlendirmeleri yer verildi.Algı yönetiminin çok uzun yıllardır Türk siyasetinde de kullanıldığını kaydeden gazeteci-yazar Cengiz Alğan, "Kabul etmek gerekir ki bu yöntemi en başarılı biçimde kullanan siyasi parti CHP'dir. Örneğin 1960 darbesine giden süreçte, Demokrat Parti'yi halkın gözünde itibarsızlaştırmak için sayısız yalana ve iftiraya başvurmuşlardı" dedi. Alğan "Aynı parti bugün de aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor" diye konuştu.1951'de ABD PsikolojikStrateji Kurulu (The PsychologicalStrategy Board-PSB) kuruldu.Böylece psikolojik harp ve algıyönetimi, devletler tarafından kullanılanbir güç stratejisi halinegeldi. Türkiye'de de bugün, özelliklekamuoyuna yönelik psikolojikharp ve algı yönetimi operasyonlarıdevam ediyor. İçlerinde yabancıdevlet kuruluşlarının da bulunduğukaynaklardan destek alanmedya girişiminin olduğu biliniyor.Dünyadaen fazla yalan haber üretilenülke Türkiye, aynızamanda hakkında enfazla yalan haber üretilenülke de Türkiye. Budurduk yere olmuyor;dünya konjonktürünebakınca da anlıyoruz kiburası adeta dünyanınmerkezi. Bunu bir Türkhamasetiyle söylemiyorum amahakikaten burası dünyanın merkeziolmuş vaziyette.Özellikle 15Temmuz darbe ve işgal girişimindebaşarısız olan Batı'nın bu tarihtensonra ülkemize yönelik algı vepropaganda faaliyetleri her açıdantam bir siyasi savaş niteliği gösteriyor.Şu sıralar Ukrayna krizi nedeniyleRusya öne çıksa da Batı'nınhedefindeki asıl aktörün her zamanTürkiye olduğunu ve olacağını aklımızdançıkarmamak gerekir.Son yıllardaalgı yönetimiyle bir hayli haşırneşir olduğumuz inkâr edilemez.Aslında ülkede gerçekleştirilenhemen her iyi şeye yönelik olumsuzalgı üretmekle görevli bir orduvar gibi. Algı yönetimi tekniklerininsavaştan istihbarata, modadanreklama kadar hemen hemen kullanılmadığıalan yok gibi.Modern çağ imajlarla, algılarlabireylerin ve toplumların nasılzapturapt altına alınabileceğini eniyi bilen çağ olduğu kadar kelimeningerçek anlamıyla birçok sektör,imajlarla yönetmeyi bir meslek halinegetirmiştir.İçişleri Bakanlığı'nın Twitter özelindeyaptığı bir incelemeye göre,mayıs ayında, Türkiye'deki 12.5milyon hesaptan 145 milyon tweetatılmış. Yüzde 23'ü bot hesaplardanatılmış. Yine gündem olan 10 etiketincelenmiş. Bu etiketler üzerindeyoğun olarak etkileşimde bulunanhesapların yüzde 52'sinin botolduğu belirlenmiş. Yani gündemdeen yoğun yer alan başlıkları bu mecrayataşıyan hesapların yarıdan fazlasısahte.