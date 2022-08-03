Yalan haberlerin hedefindeki ülke: Türkiye

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün araştırması, yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yayımlanan Lacivert Dergisi de bu sayısında "Algı Yönetimi/Biri Bizi Manipüle Ediyor" başlıklı dosyasında dezenformasyon konusunu işledi. Enstitünün raporuna göre, Türkiye yüzde 49'luk bir oranla dünyada en fazla manipülatif içerikli haberlere maruz kalan ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi, yüzde 44 ile Yunanistan, yüzde 42 ile Macaristan, yüzde 38 ile Romanya, yüzde 36 ile Çekya ve yüzde 31 ile Amerika'nın takip ettiği saptandı. Dergide, alanında uzman isimlerin değerlendirmeleri yer verildi.
"EN BAŞARILI CHP"
Algı yönetiminin çok uzun yıllardır Türk siyasetinde de kullanıldığını kaydeden gazeteci-yazar Cengiz Alğan, "Kabul etmek gerekir ki bu yöntemi en başarılı biçimde kullanan siyasi parti CHP'dir. Örneğin 1960 darbesine giden süreçte, Demokrat Parti'yi halkın gözünde itibarsızlaştırmak için sayısız yalana ve iftiraya başvurmuşlardı" dedi. Alğan "Aynı parti bugün de aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor" diye konuştu.
YARIDAN FAZLASI SAHTE HESAP
İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Ertem:
1951'de ABD Psikolojik
Strateji Kurulu (The Psychological
Strategy Board-PSB) kuruldu.
Böylece psikolojik harp ve algı
yönetimi, devletler tarafından kullanılan
bir güç stratejisi haline
geldi. Türkiye'de de bugün, özellikle
kamuoyuna yönelik psikolojik
harp ve algı yönetimi operasyonları
devam ediyor. İçlerinde yabancı
devlet kuruluşlarının da bulunduğu
kaynaklardan destek alan
medya girişiminin olduğu biliniyor.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Süheyb Öğüt:
Dünyada
en fazla yalan haber üretilen
ülke Türkiye, aynı
zamanda hakkında en
fazla yalan haber üretilen
ülke de Türkiye. Bu
durduk yere olmuyor;
dünya konjonktürüne
bakınca da anlıyoruz ki
burası adeta dünyanın
merkezi. Bunu bir Türk
hamasetiyle söylemiyorum ama
hakikaten burası dünyanın merkezi
olmuş vaziyette.
MESLEK HALİNE GETİRİLDİ
SABAH Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar:
Özellikle 15
Temmuz darbe ve işgal girişiminde
başarısız olan Batı'nın bu tarihten
sonra ülkemize yönelik algı ve
propaganda faaliyetleri her açıdan
tam bir siyasi savaş niteliği gösteriyor.
Şu sıralar Ukrayna krizi nedeniyle
Rusya öne çıksa da Batı'nın
hedefindeki asıl aktörün her zaman
Türkiye olduğunu ve olacağını aklımızdan
çıkarmamak gerekir.
Lacivet Dergisi Yazı İşleri Müdürü Birol Biçer:
Son yıllarda
algı yönetimiyle bir hayli haşır
neşir olduğumuz inkâr edilemez.
Aslında ülkede gerçekleştirilen
hemen her iyi şeye yönelik olumsuz
algı üretmekle görevli bir ordu
var gibi. Algı yönetimi tekniklerinin
savaştan istihbarata, modadan
reklama kadar hemen hemen kullanılmadığı
alan yok gibi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli:
Modern çağ imajlarla, algılarla
bireylerin ve toplumların nasıl
zapturapt altına alınabileceğini en
iyi bilen çağ olduğu kadar kelimenin
gerçek anlamıyla birçok sektör,
imajlarla yönetmeyi bir meslek haline
getirmiştir.
Gazeteci-yazar Cengiz Alğan:
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter özelinde
yaptığı bir incelemeye göre,
mayıs ayında, Türkiye'deki 12.5
milyon hesaptan 145 milyon tweet
atılmış. Yüzde 23'ü bot hesaplardan
atılmış. Yine gündem olan 10 etiket
incelenmiş. Bu etiketler üzerinde
yoğun olarak etkileşimde bulunan
hesapların yüzde 52'sinin bot
olduğu belirlenmiş. Yani gündemde
en yoğun yer alan başlıkları bu mecraya
taşıyan hesapların yarıdan fazlası
sahte.