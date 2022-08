Son dakika: CHP’li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim

KENDİSİNE DİĞER SORULAR DA GELDİ Mİ?

Atmaca, "Kendisine soruyoruz. Diğer sorular da geldi mi? Doğru cevapladığınız her soru on binlerce kişinin üstüne çıkartır. Türkiye'de 'kul hakkı yeniyor' diyor. Kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten. Gidip dershanede bunu öğrenmişsin. Dolayısıyla hangi dershaneye gitti ve arkadaşları kimlerdi? Bu soruları bile önceden bilip doğru yanıtlaması üniversiteye girişini etkilemiştir. Şu an kendisi avukat. Belki de başka bir meslek sahibi olacaktı" diye konuştu.