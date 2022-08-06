Mersin’de tır dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirterek, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" diye paylaşımda bulundu.