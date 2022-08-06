Mersin’de tır dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi | Video

Mersin’in bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin’de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin’de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" diye paylaşımda bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmada, kömür yüklü bir tır ile İran'dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tırı takibe alan ekipler, Akdeniz ilçesi Hal Kavşağı mevkisinde durdurdu. Zehir tacirleri tırın dorsesinin, demir bölmelerinin iç kısımlarında kızaklı zula tekniği kullansalar da hassas burunlu narkotik köpeği ANKA, uyuşturucu maddenin yerini tespit etti.

Tespit edilen uyuşturucu madde saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkartıldı. Yapılan aramalarda zuladan ilk etapta, 183 paket 96 kilogram eroin bulundu. Daha sonra aramalarını derinleştiren narkotik ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği ANKA ve X-RAY cihazlarında daha detaylı yapılan aramalarda, yeni zulalar bulunarak toplamda 200 takoz paket halinde 105 kilo eroin ele geçirildi.

Operasyonda tır sürücüsü O.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirterek, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" diye paylaşımda bulundu.