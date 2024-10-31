İstanbul Kuştepe'de torbacılara darbe
İstanbul’da uyuşturucu madde satıcıları, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Bir kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
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