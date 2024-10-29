Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.