Video Yaşam Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

29.10.2024 | 09:52

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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