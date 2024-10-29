Esenyurt’ta kargo aracı sürücüsünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
İzmir'de polisin öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 29.10.2024 | 11:28
02:32
Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada 29.10.2024 | 10:57
00:45
Alişan'ın eşi Buse Varol'da Dubai çikolatası akımına uydu 29.10.2024 | 10:48
03:34
01:36
Hatay'da motosikletle gelen kundakçı 3.denemede iş yerini böyle ateşe verdi 29.10.2024 | 09:44
00:20
00:57
Bergüzar Korel'e kızı Leyla'dan gülümseten cevap! 29.10.2024 | 08:46
00:37
Mersin Tarsus'ta bir kadının parmağı blendere sıkıştı 28.10.2024 | 20:10
01:30
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 8 yaralı 28.10.2024 | 17:05
00:43
00:37
00:17
Diyarbakır’da sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar kamerada 28.10.2024 | 14:36
00:21
KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire tutuklandı 28.10.2024 | 13:56
02:19
İstanbul'da dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler kamerada 28.10.2024 | 13:28
01:11
Marmarisli öğrencilerden deniz çayırı farkındalığı 28.10.2024 | 12:43
00:12
İzmit'te kamyon dere yatağına uçtu 28.10.2024 | 12:41
00:54
Konya'da bebeğin balkondan düşme anı kamerada! 28.10.2024 | 11:49
00:09
Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı 28.10.2024 | 10:42
00:52
İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada! 28.10.2024 | 10:26
01:36
Adıyaman'da 2 gündür süren orman yangını devam ediyor 28.10.2024 | 10:10