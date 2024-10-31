Video Yaşam Kiracısına dehşeti yaşattı! Camları kırıp "Bu kadını öldüreceğim" diye tehdit etti | Video
Kiracısına dehşeti yaşattı! Camları kırıp

Kiracısına dehşeti yaşattı! Camları kırıp "Bu kadını öldüreceğim" diye tehdit etti | Video

31.10.2024 | 11:14

Maltepe'de 5 sene önce evini kiraya kadın, hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda tartıştığı kiracısını Malatya'dan gelerek evinin camlarını kırdı. Ev sahibinin “Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek tehdit ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı. Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine 'erkeksen gel görüşelim' dedi. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.

'BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM'
Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı. Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı. Sokaktaki çöp konteynırını da tekmeleyen kadın, 'Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım' diyerek tehditler savurdu. Yanına gelen vatandaşlara da iftiralar atan kadın, sokağı adeta ayağa kaldırdı. Yaşanan o anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerayla saniye saniye kaydetti. Öte yandan yaşanan olayın ardından ev sahibi kadının polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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