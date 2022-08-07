UYGAD’dan, Gazeteci Latif Şimşek’e yapılan saldırıya kınama

Gazeteci Latif Şimşek'e canlı yayında, Cemal Enginyurt tarafından üzerine yürünmesi ile yayın arasında, korumasının saldırarak darp etmesinin yankıları sürüyor.

UYGAD da Şimşek'e yapılan saldırı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. UYDAD'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Medya mensuplarına yapılan her türlü, baskı, şiddet, saldırı ve tehditleri kınıyoruz. Gazeteci Latif Şimşek'in UYGAD olarak ve hukuki destek vererek yanındayız. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Arkadaşımız Latif Şimşek'e yapılan bu saldırıyı, fikir hürriyetine ve insani tahammülsüzlüğe karşı yapılan en bariz örnek olarak görüyoruz. Yine Latif Şimşek'e yapılan bu saldırıyı, gerçek de tüm meslektaşlarımıza yapılmış sayıyoruz. Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak, gazeteci arkadaşımız Latif Şimşek'e geçmiş olsun diyor, kendisine yapılan saldırıyı kınıyor ve meydana gelen vahim olayın takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Gazeteci Latif Şimşek yalnız değildir. UYGAD olarak, kendisine her türlü hukuki desteği sağlayacağımız."

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