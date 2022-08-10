Alevi ve Bektaşi dedeleri duygularını SABAH’a anlattı! ’Provokasyona en güzel cevap oldu’





Katılımcılardan Zakir Rıza Solak, "Cumhurbaşkanımız ile çok mütevazı bir iftar yaptık, kendisi Hazreti Hüseyin ile ilgili ve ehlibeytle alakalı güzel bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi bu iftar oldu" dedi.