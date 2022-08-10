Başkan Erdoğan’ın son dakika açıklamaları dünyanın gündeminde: Türkiye hakkı olanı alacak

BULANLAR ARAYANLARDIR: Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Her arayan bulamaz ama unutmayın 'bulanlar arayanlardır'. Fatih sondaj gemimizi bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra müjdeli haberi aldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur. Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz.