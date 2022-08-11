’Atadedeler’ soruşturmasında flaş! Sevgilisi sayesinde örgütçü hakim ve savcılara talimat vermiş!

'EDEPLİ VE ŞEREFLİ BİR ŞEKİLDE AYRILABİLİRSİNİZ'

Ekşi, 2019'da tahliye edilmesinin ardından Samsun'a yerleştiğini, söyleyen Ekşi'nin Whatsapp konuşmalarından elde edilen yazışmalarda örgütten ayrılmak isteyenlere ilişkin mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda kurum bağlılığın gönüllülük esası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, sözleşme tarihlerinin elde olmayan nedenlerden dolayı ertelendiğini söyleyerek, "Kuruma inancı, beklemeye sabrı ve zamanı olmayan arkadaşlar geldiği gibi giderken de edepli ve şerefli bir şekilde ayrılabilirler. Hiç kimse burada zorla tutulmamaktadır. Ayrılan hiçbir kimse yatırdığı harcırahı geri almada problem yaşamamıştır. Farklı dedikodu vb. şeylere tenezzül edilmemelidir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Bu konuda yapacak bir şey yok.

Katar masası olarak bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır. Giden arkadaşların yolları açık olsun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.