Son dakika: PKK’lı teröristlerden kan donduran Başbağlar itirafları! Bölücü hainler vahşeti anlattı





Azmi T.: Devlet yanlısı bir köy olan Başbağlar Köyüne İsa kod adlı kişinin talimatı ile gittik. Köyün erkeklerini üst taraftaki dağın eteğinde topladık ve 1 saat kadar propaganda yaptık. Daha sonra yine İsa'nın emriyle bu kişileri tarayarak öldürdük. Diğer bir grup ise köyü yaktı. Eylem 3 saat kadar sürdü.