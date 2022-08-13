Bakan Nebati: Konuttaki olağan dışı artış için gerekeni yapıyoruz!

Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor.

Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.