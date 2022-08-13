İzmirli depremzedelerden SABAH’a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti

ELEKTRİK VE SUYU KESMEKLE TEHDİT ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere gönderilen tebligatlarda Uzundere'deki konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Boşaltmayanların elektrik sularının kesileceği geriye dönük olarak da depremzedelerden kira bedeli tahsil edileceği belirtildi.

TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ

TOKİ tarafından inşa edilmekte olan deprem konutları henüz tamamlanmadığı için ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar Başkan Soyer'e "Konutlar bitene kadar bize bu daireleri kiralayın" çağrısında bulundu. Depremzedelerin süre uzatım talebini kabul etmeyen Soyer kararın kesin olduğunu açıkladı.