Haberler Gündem Haberleri İzmirli depremzedelerden SABAH'a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti
Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:23 Son Güncelleme: 13.8.2022 15:24

İzmirli depremzedelerden SABAH'a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti

ERTAN GÜRCANER
İzmirli depremzedelerden SABAH’a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ekim 2020’de 117 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan İzmir depremi sonrası evleri yıkılan 224 aileyi yerleştirdiği Uzundere’de mülkiyeti belediyeye ait konutlardan tahliye etmek için talimat verdi. Depremzedelere yapılan tebligatlarda evleri 20 Temmuz’a kadar boşatmaları istendi. Boşaltmayanların elektrik ve sularının kesileceği, geriye dönük olarak da kira bedeli tahsil edileceği belirtildi. Depremzedelerin TOKİ’nin yaptığı deprem konutları tamamlanana kadar ek süre tanınsın talebi de Büyükşehir cephesinde kabul görmedi. SABAH, Soyer’in depremzedelere uyguladığı zulmü ‘Büyük insafsızlık’ başlığı ile manşetine taşıdı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tepkiler zamanla çığ gibi büyüdü. Baskılara dayanamayan Soyer köşeye sıkışınca geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında Uzundere’deki toplu konutlarda oturan depremzedelere tanınan süre 20 Temmuz’dan 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Kararı büyük sevinçle karşılayan depremzedeler SABAH’a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasarlı çok sayıda bina da yıkıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer evsiz kalan 224 aileyi Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait konutlara yerleştirdi. Soyer o süreçte depremzedelere yıkılan evler yapılana kadar burada oturabileceklerini söylese de sonradan çark etti.

ELEKTRİK VE SUYU KESMEKLE TEHDİT ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere gönderilen tebligatlarda Uzundere'deki konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Boşaltmayanların elektrik sularının kesileceği geriye dönük olarak da depremzedelerden kira bedeli tahsil edileceği belirtildi.

TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ

TOKİ tarafından inşa edilmekte olan deprem konutları henüz tamamlanmadığı için ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar Başkan Soyer'e "Konutlar bitene kadar bize bu daireleri kiralayın" çağrısında bulundu. Depremzedelerin süre uzatım talebini kabul etmeyen Soyer kararın kesin olduğunu açıkladı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Türkiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşlara uyguladığı zulmü SABAH Gazetesi'nden öğrendi. SABAH, Uzundere'de yaşananları "Büyük insafsızlık başlığı ile manşetine taşıdı. Tepkiler sadece İzmir ile sınırlı kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tepkiler zamanla çığ gibi büyüdü. Baskılar karşısında çark etmek zorunda kalan Soyer önceki gün meclise sunduğu başkanlık önergesi ile 20 Temmuz'da dolan süreyi 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldı.

SABAH'A TEŞEKKÜR

İlgili gündem maddesi dün akşam toplanan belediye meclisinde acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Oturuma verilen arada gündem maddesini görüşen komisyon oy birliği ile sürenin uzatılması yönünde karar aldı. Ara sonrası oturuma devam eden mecliste yapılan oylamada süre uzatımına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Süre uzatım haberi Uzundere'deki depremzedeler arasında büyük sevinçle karşılandı. Depremzedeler sorunun çözümüne ilişkin etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti.

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İzmirli depremzedelerden SABAH'a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti
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