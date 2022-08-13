İzmirli depremzedelerden SABAH’a teşekkür! Baskılara dayanamayan Tunç Soyer çark etti

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasarlı çok sayıda bina da yıkıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer evsiz kalan 224 aileyi Uzundere'de mülkiyeti belediyeye ait konutlara yerleştirdi. Soyer o süreçte depremzedelere yıkılan evler yapılana kadar burada oturabileceklerini söylese de sonradan çark etti.
ELEKTRİK VE SUYU KESMEKLE TEHDİT ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere gönderilen tebligatlarda Uzundere'deki konutları 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Boşaltmayanların elektrik sularının kesileceği geriye dönük olarak da depremzedelerden kira bedeli tahsil edileceği belirtildi.
TALEPLERİ KABUL GÖRMEDİ
TOKİ tarafından inşa edilmekte olan deprem konutları henüz tamamlanmadığı için ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar Başkan Soyer'e "Konutlar bitene kadar bize bu daireleri kiralayın" çağrısında bulundu. Depremzedelerin süre uzatım talebini kabul etmeyen Soyer kararın kesin olduğunu açıkladı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Türkiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşlara uyguladığı zulmü SABAH Gazetesi'nden öğrendi. SABAH, Uzundere'de yaşananları "Büyük insafsızlık başlığı ile manşetine taşıdı. Tepkiler sadece İzmir ile sınırlı kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tepkiler zamanla çığ gibi büyüdü. Baskılar karşısında çark etmek zorunda kalan Soyer önceki gün meclise sunduğu başkanlık önergesi ile 20 Temmuz'da dolan süreyi 31 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldı.
SABAH'A TEŞEKKÜR
İlgili gündem maddesi dün akşam toplanan belediye meclisinde acil kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Oturuma verilen arada gündem maddesini görüşen komisyon oy birliği ile sürenin uzatılması yönünde karar aldı. Ara sonrası oturuma devam eden mecliste yapılan oylamada süre uzatımına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Süre uzatım haberi Uzundere'deki depremzedeler arasında büyük sevinçle karşılandı. Depremzedeler sorunun çözümüne ilişkin etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti.