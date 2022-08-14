Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız”

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesindeki bozuk yolun üç aydır yapılmadığını açıklayan Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, bozuk yolun durumunu gösteren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Köse, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kabile belediyeciliği yaptığını ifade ederek sosyal medyadan tepki de gösterdi.

"ANKARA SAHİPSİZ"

Köse ilk olarak "Güzel Mamak'a 3 aydır böyle bir eziyeti reva gören Mansur Yavaş hakkında vicdan sahibi olanları konuşmaya davet ediyorum. Sokaktan, Caddeden haberi yok bunların. Ankara sahipsiz. Ankaramız beceriksiz Büyükşehir bürokratlarının insafına kalmış durumda. Yazıktır, günahtır" açıklamasında bulundu.

"KABİLE BELEDİYECİLİĞİ İLE DOLDURULMAZ O KOLTUK"

Köse sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu rezaleti görecek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir adam dahi yok demek ki. Mansur Yavaş Başkent'e yakışan, şehre değer katan tek bir icraat yapmadığı gibi rutin işleri bile beceremedi. Ankara sahipsiz, boşuna demiyoruz kabile belediyeciliği ile doldurulmaz o koltuk diye..."

"BU ASFALTI SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPACAĞIZ"

Köse, Yavaş'a ve ayrıca gazetecilere seslenerek "Vicdan Sahibi gazetecilere sesleniyorum. İşleri güçleri algı. Bu caddede aylardır yaşanan rezaletle ilgili mahalle halkının ve sürücülerin görüşlerini bir dinleseniz Mansur Yavaş'ın beceriksizliğinin boyutunu görürsünüz. Sayın Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Derhal, Mamak halkına aylardır bu eziyeti yapanların görevine bugün son verin. Bu caddenin asfaltını bugünden başlayarak hemen yapın. Sayın Yavaş size, 19 Ağustos Cuma gününe kadar süre veriyorum. Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız" ifadelerini kullandı.