Son dakika: Tendürek tamamen terörden arındırıldı! Bakan Soylu duyurdu

Teröristin;

- 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,

- 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı,

-2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.

Etkisi hale getirilen diğer teröristin ise Eylem kod adlı Devlet Taşir olduğu, Terör Arananlarda Gri Kategoride yer aldığı tespit edildi.