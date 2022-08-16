Son dakika: Tendürek tamamen terörden arındırıldı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Tendürek'in teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. Soylu'nun açıklamasına göre son 2 terörist de etkisiz hale getirilerek Tendürek'teki terör yuvası yok edilmiş oldu.
SON DAKİKA | TENDÜREK TAMAMEN TEMİZLENDİ
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa YILDIZ 2022-217 operasyonu kapsamında, 16 Ağustos'ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.
Teröristin;
- 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,
- 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı,
-2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.
Etkisi hale getirilen diğer teröristin ise Eylem kod adlı Devlet Taşir olduğu, Terör Arananlarda Gri Kategoride yer aldığı tespit edildi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;
Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var:
Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda;
bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi.
BİR TURUNCU ve
BİR GRİ TERÖRİST daha
SARI TORBADA