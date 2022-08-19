CHP’nin fişleme kâtibi Engin Özkoç





ÖZKOÇ: "BUGÜN CHP ALEYHİNE KONUŞANLARI ÖZELLİKLE NOT EDİYORUM"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." ifadelerini kullandı.

Siyasiler ve vatandaşlar, Engin Özkoç'un ifadelerinin fişleme olduğunu belirterek, "Helalleşmeye ne oldu?" diye sordu.