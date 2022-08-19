Konak’taki çöp dağları SABAH’ın haberinden sonra kaldırıldı

İzmir Konak'ta belediyenin ilgisizliği sokak aralarını adeta çöplüğe dönüştürdü. Konak'a bağlı Hilal Mahallesinde biriken çöpler bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, adeta çöplüğe dönen 1229/1 sokakta yaşanan rezaleti çektiği video görüntüsü ile kent gündemine taşıdı. SABAH Başdaş'ın çektiği İzmir'e yakışmayan görüntüleri 'Bu mu Türkiye'nin en başarılı 4. Belediye başkanı?' başlığı ile manşetine taşıdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sait Başdaş; "Konak'ın sokaklarını çöp götürüyor ama CHP'li Konak Belediye Başkanı her nasıl seçiliyorsa Türkiye'nin en başarılı 4. Belediye başkanı seçiliyor. Burada bir yanlışlık var." Diye konuştu. Konak Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin 800 milyon lira olmasına rağmen ilçeye bir çivi dahi çakılmadığını belirten Başdaş; "İzmir'in CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Hilal mahallesinde çöp depolama alanı kurmuş. Sayın Batur'u bu güzel projesi için tebrik ediyoruz. Çünkü yaptığı bu güzel çalışmalar ile Türkiye'nin en başarılı dördüncü belediye başkanı olmuş. Kendisi çok güzel bir yerde çöp depolama alanı yapmış. Burası İzmir'in göbeğinde Hilal Mahallesi." Şeklinde açıklama yaptı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerin ardından mahalleyi adete çöplük gibi kullanan CHP'li Konak Belediyesi nihayet harekete geçti. Belediyeye ait iş makinaları Hilal 1229/1 sokağa giderek çöpleri bulundukları yerden kaldırdı. Yaşananlara isyan eden mahalleli "Belediyenin çöpleri toplaması için illaki gazetede haber mi olması lazım." diyerek etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.