Son dakika haberi: SABAH Özel! İstanbul’da dev operasyon: El bombası ve silahlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit etti ve terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyonun yapı taşlarını oluşturdu. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; terör örgütünün sözde "Silahlı Yapılanması" içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde "Silahlı Eğitim Kampları" içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.