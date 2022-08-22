Dev sosyal konut projesiyle evlerine kavuşan aileler mutluluklarını SABAH’a anlattı: Bu evleri hayal bile edemezdik





İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Didem-Halil Tuncay çifti: Esenler'de imar sorunu olan bir dairemiz vardı. Bir türlü çözülemiyordu. Tüm sorunlar çözüldü. Cüzi bir fark vererek, önünde koskocaman millet bahçesi olan rüya gibi bir eve kavuştuk.