Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:51 Son Güncelleme: 23.8.2022 12:04

SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...

SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...

Son dakika haberine göre; Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanna anlaşmazlıklar ile ilgili önemli bir karar alındı. Adalet Bakanı Bozdağ, Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin kritik açıklamayı yaptı.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemlerde kiraların artışı ile birlikte anlaşmazlıklar çoğaldı. Kira artışında anlaşamayan veya tahliye konularında uzlaşamayanlar soluğu mahkemede alıyor. Yine uzun yıllardır kat mülkiyeti nedeniyle birçok anlaşmazlık yaşanıyor. Bu ihtilafların giderilmesi için önemli bir karar alındı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ yaptığı açıklamada, kiracılar ve ev sahiplerinin anlaşmazlıklarının giderilmesi için yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

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SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
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