SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemlerde kiraların artışı ile birlikte anlaşmazlıklar çoğaldı. Kira artışında anlaşamayan veya tahliye konularında uzlaşamayanlar soluğu mahkemede alıyor. Yine uzun yıllardır kat mülkiyeti nedeniyle birçok anlaşmazlık yaşanıyor. Bu ihtilafların giderilmesi için önemli bir karar alındı.
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ yaptığı açıklamada, kiracılar ve ev sahiplerinin anlaşmazlıklarının giderilmesi için yeni bir adım atıldığını duyurdu.