CHP’nin asırlık ayıbı mezar taşında

Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzbaşısı olarak 1914'te Sarıkamış Harekâtı'na katılan Yüzbaşı Sayit Öktem'in mezar taşı, CHP'nin neredeyse 1 asrı bulan zulmünün de adeta abidesi gibi canlılığını koruyor. Harekât sonrası soğuktan kangren olan ayağı kesilen ve gazi unvanı ile maaş bağlanan Yüzbaşı Sayit Öktem, sonraki yıllarda adeta CHP'nin hışmına uğramış. Maaş bağlanmasının ardından CHP'ye katılması istenen yüzbaşı, bu teklifi geri çevirdiği için hakkında soruşturma başlatılmış. Dedesi hakkında yapılan soruşturma kapsamında Sivas'a müfettiş gönderildiğini söyleyen Ayşe Öktem, "Dedemin kesilen parmaklarının yeniden çıktığı yönünde rapor yazılmış. Gazilik unvanını elinden alıp maaşı da kesmişler" dedi. Dedesinin başından geçenleri babası Osman Yaşar Öktem'e anlattığını, dedesine ait ses kaydının da olduğunu belirten Öktem, "Her şeyi dedemin bıraktığı ses kayıtlarından öğrendik. Kesilip geri istenen maaştan başka geliri yokmuş. Sefalet içerisinde, kahrından öldüğü söyleniyor. Dedem Osman Yaşar Öktem de, babasının yaşadığı mağduriyet ve haksızlık bilinsin diye mezar taşına yazdırdı. Ben bir şey diyemiyorum ama babam ve dedem haklarını helal etmedi" dedi.