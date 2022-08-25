HDP’liler, cezaevindeki PKK’lıları da besledi! Dernek adı altında...

*Faysal Ö.: Silivri cezaevinde bulunan Cihan D.'ye para yatırdığım doğrudur. Ancak ben bu şahsı tanımıyorum. HDP Sultanbeyli ilçe teşkilatına gittiğim bir gün o dönem ilçe başkanı olan Burhan Taşdemir isimli şahıs bana "cezaevine para gönderilecek, yardımcı olur musun" diye sorunca, "bir sıkıntı var mı" diye sordum. O da "bir sıkıntısı yoktur" deyince şahsın vermiş olduğu parayı PTT üzerinden yatırdım. Yatırdığım kişinin bana akrabası olduğunu söylemişti. Bu şahıs hakkında detaylı bilgiye sahip değilim... Cep telefonumda tespit edilen Abdullah Öcalan videosu ile ilgili bir bilgim yoktur. Cep telefonumda tespiti yapılan Bandırma Cezaevine gönderilen dekontları çekerek telefonuma kaydettim. Yanlış hatırlamıyorsam iki kez bu şekilde para gönderdim. Bandırma Cezaevine de gönderdiğim paralar yine Burhan Taşdemir'in yönlendirmesiyle yapılmıştır.

DERNEK ADI ALTINDA...

*Nizameddin A.: Bu tarz bir eylemin suç olduğunu bilmem mümkün değildir. Para yatırıldığı dönemde ben tutuklu aileleri derneği olarak bilinen TUAD derneğinin yöneticisiydim. Derneğe yardım isteme amacıyla birçok aile gelip gitmekteydi. Bu yardım şahsın durumunun takibi, cezaevi ziyareti gibi konulardı. Yeri geldiği zaman avukat temini yapılmaktaydı. İmkan dahilinde dernek çalışmaları doğrultusunda yardımcı oluyorduk. Yatırılan paralar doğrudur, şahsım tarafından yatırılmıştır. Bunların çoğu da gelen ailelerin vermiş olduğu paralardır. Ben onlar adına ilgili kişinin hesabına yatırdım. Benim de yatırdığım şahıslar olmuştur. Para yatırılan şahısların açlık grevine gittiğini biliyordum. İsim isim bilmem mümkün değildir ancak o dönem açlık grevleri tüm Türkiye'de mevcuttu. Cezaevinde yapılan aramada ele geçirilen belgede ismimin geçmesi ile ilgili diyebileceğim bir şey yoktur. Benim iradem dışında tutulmuş bir nottur. Notta da sadece para yatırdığım hususu geçmiştir. Notlamayı yapan şahsı da net olarak tanımıyorum. Sadece cezaevinde bulunduğum bir dönemde simaen görmüş olabilirim ancak şahıs ile herhangi bir muhabbetim yoktur. Söz konusu paralar farklı cezaevinde bulunan şahısların ailelerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Paralar ailelere aittir. Para yatırdığım şahısları tanımıyorum.