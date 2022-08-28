Fast-Food kültürü soframızı tehdit ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar Köyü'nde gerçekleştirilen Bereket Hasadı Programı'na katıldı. Stantları gezerek yemeklerden tadan Emine Erdoğan, hasat yapan çiftçilerle sohbet etti. Tulumbadan su çeken Emine Erdoğan, Tokat yemekleri hakkında bilgi aldı. Tokat'ın gastronomisiyle sembol şehirlerden olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Endüstriyel mutfak, bugün insan sağlığına karşı en büyük tehditlerden biri haline geldi. Hibrit tohumlar, GDO ve fast-food kültürü insanların sadece fiziksel sağlıklarını değil, iç dünyalarını da değiştiriyor. Sofra kültürümüzü, yiyeceklerle kurduğumuz ilişkiyi ve en başta yiyeceğe 'nimet' anlayışıyla yaklaşımımızı temelden sarsıyor.2050'de dünya nüfusunun 10 milyar olması bekleniyor. Böyle bir dünyada tarım, ülkelerin en üstün gücü olacak. Tarım kabiliyetimize ağırlık vermeli ve bilhassa genç nesillerin tarıma yönelmelerini sağlamalıyız. Tokat Omuz Halayı ekibi, gösterisinin ardından Emine Erdoğan'a, Başkan Erdoğan'a iletilmek üzere Türk bayrağı takdim etti. Emine Erdoğan da bayrağı öperek emaneti ileteceğini söyledi. Etkinlik sonrasında Emine Erdoğan, şehir merkezinde Yağabasan Medresesi, Tokat Şehir Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. AA