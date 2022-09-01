Son dakika | CHP milletle alay ediyor! PKK sempatizanını sahneye çıkardılar

"ŞEHİTLERİMİZE VE ATALARIMIZA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI"

Yaşanan skandal konserler sonrası açıklamalar yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, terör destekçileriyle yakın ilişkiler kuran CHP'lileri ağır bir dille eleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Umutlu yaptığı açıklamada, ""Devlet düşmanı ve terör destekçisi paylaşımlar yapan ve Terörist Elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları önünde poz veren sözde Şarkıcı İlkay Akkaya, Edremit'te büyük tepki topladı. CHP'liler bir kez daha terör sevici olduklarını kanıtladı. Konserde sözde sanatçıya çiçek veren Tümdeniz Çelebi ve Deniz Onur Özcan fotoğraf çektirirken, şehitlerimize, atalarımıza saygısızlık yaptıklarını hiç mi düşünmediler? Bu nasıl bir CHP, bu nasıl bir anlayıştır?" dedi.