Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan çok net 2023 mesajı: Önümüze çıkan her oyunu bozacağız

"SIKINTILARI ÇÖZECEK BİRİKİME SAHİBİZ"

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en yüksek ligine yükseldi. Şimdi bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizde paylaştığımız her vizyon, bu amaca yöneliktir. AK Parti dünün ve bugünün değil yarının da partisidir. Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz.

"İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızın geçtiğimiz ay sonunda başlattığı "Yüz yüze 100 gün" kampanyasını 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum.

"ÜLKEMİZDE BENZER SENARYOLAR SAHNELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bir süredir Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ın bu şekilde böldürler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyona yakın insanın kanı üzerinden böldüler. Ülkemizde de Sunni-Alevi, Türk-Kürt fitnesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm hak ve özgürlüklerden yararlanma imkanına sahiptir. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.