Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan çok net 2023 mesajı: Önümüze çıkan her oyunu bozacağız | Video

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya adaylık göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "Kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor" dedi. 2023 seçimlerine ilişkin de net mesajlar veren Erdoğan, "Seçimlere kadar önümüze çıkan her oyunu bozacağız." ifadelerini kullandı.