Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e veda! Oğlunun cenaze namazını aynı camide kıldırmıştı...

Derik Kaymakamlığı görevini yerine getirirken, terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk dün saat 16.00'da hayatını kaybetti. Safitürk'ün ölüm haberi Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aileye taziye dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta olmak üzere birçok kişi taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
ASIM AMCAYA SON GÖREV
Asım Safitürk'ün cenazesi bugün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak. Safitürk'ün cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. Asım Safitürk'ün yetiştirdiği onlarca öğrenci cenaze namazı için Sakarya'ya geldi. Yine yüzlerce vatandaş da şehir dışından cenaze namazını kılmak için camiye ulaştı.