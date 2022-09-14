Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e veda! Oğlunun cenaze namazını aynı camide kıldırmıştı...

ASIM AMCAYA SON GÖREV

Asım Safitürk'ün cenazesi bugün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak. Safitürk'ün cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. Asım Safitürk'ün yetiştirdiği onlarca öğrenci cenaze namazı için Sakarya'ya geldi. Yine yüzlerce vatandaş da şehir dışından cenaze namazını kılmak için camiye ulaştı.