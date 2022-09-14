Vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı: Fiyat da, taksit de çok uygun, rahat öderim





İbrahim Kumbet (Çalışan): Cumhurbaşkanımız bizi ev sahiplerinin, emlakçıların vicdanına terk etmedi. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile benim de ev alma umudum arttı. Geleceğe olan inancım fazlalaştı. Bundan sonra herkesin başını sokacağı bir evi olacak. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.