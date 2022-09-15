Baykar’a iftira peşinde olan CHP’ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak

CHP, BAYKAR'A İFTİRA PEŞİNDE!

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Cumhuriyet'in bu haberini sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'yi yalanlarken Bayraktar sosyal medya hesabından CHP'ye çok sert bir şekilde yanıt verdi. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!" dedi.