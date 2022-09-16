CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI MASADA BIRAKMAYACAĞIZ'

Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek konusunda herkesin endişeleri varken bize sunulan bu ücretleri kabul etmemiz ve bu ücretlerle ortalama bir yaşam sürmemiz bekleniyor. Ailemizin, ülkemizin geleceği çocuklarımızın, bırakın özel ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığımız bu ortamda, bu koşullarda bir bilinmezliğe imza atmamızı bizden kimse beklemesin. Buraya grev kararı asmaya geldik. Greve hazırlanırken aynı zamanda görüşmelere de açık olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Zaten önemli olan grev süreci başlamadan taleplerimizi masada kabul ettirmek. Ama bu emeğimizi, mesleki yeterliklerimizin hakkını masada bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Şimdi buraya grev sürecini başlatacak ilanımızı asıyoruz. Bugünden sonra her üye arkadaşım, iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grev kararı belediye binasının kapısına asıldı.