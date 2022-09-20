Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını





Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü ailelerin de desteği ile kazımaya kararlı olduklarını ifade ederek, "Bursa'da yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle uyuşturucu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine bastık. Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allaha şükür bu sabah 5 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız, Bursa İl Emniyet Müdürümüz ve jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı 5'te yola çıkardık.