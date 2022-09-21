Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti
Giriş Tarihi: 22.9.2022 00:20 Son Güncelleme: 22.9.2022 00:49

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti

AA
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bugün gerçekleşti. Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

'SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti
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