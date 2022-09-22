Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video

22.09.2022 | 01:34

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video 04:14
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video 22.09.2022 | 01:34
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Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bugün gerçekleşti. Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

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