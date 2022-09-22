SON DAKİKA | Başkan Erdoğan açıkladı! Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimi gerçekleşti | Video
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Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bugün gerçekleşti. Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.