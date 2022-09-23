İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden Tunç Soyer’e tepki: Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu ölen Hülya Onaylı'nın (40) ailesi, cenazeye katılan Tunç Soyer'e tepki gösterdi.Büyükşehir Belediyesi 2017'de hizmete açtığı tramvay istasyonunda çalışanlar için tuvalet yapmayı unuttu. İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kaldı. Bazıları da tuvalet ihtiyaçlarını çevredeki işyerlerinden sağlamaya başladı.Geçtiğimiz yıl SABAH özellikle kadın güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı durumu yaptığı haberle kamuoyunun gündemine taşıdı ama hiçbir adım atılmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı METRO A.Ş yönetiminin çalışanların bu taleplerini geri çevirmesi bir cana mal oldu. Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40), önceki gün tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.İhmal yüzünden ölen Hülya Onaylı'nın cenaze töreninde gözyaşı ve öfke vardı. Dün Eşrefpaşa Çinili Camisi'nde düzenlenen törende eşinin tabutunu sırtında taşıyan Erkan Onaylı ayakta durmakta güçlük çekti. İki çocuk annesi Hülya Onaylı'nın yakınları, cenazeye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki gösterdi.Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Başkan Soyer'e "Benim kardeşim tuvalete giderken öldü. Geride iki tane yetim bıraktı. Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor? Allah katında bunun hesabını kim verecek? Belki sizin odanızda özel tuvaletleriniz var. Bu insanlar altlarına bez bağlayarak tramvay istasyonlarında görev yapıyorlar. Yazık değil mi?" dedi. Abla Semra Şengül de "5 senedir oraya bir tuvalet yapılsın diye yalvarıp yakarıyorlar. Sizin ihmaliniz yüzünden iki tane küçücük çocuk anasız kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Tramvay istasyonlarında çalışanlar tuvalet yapılsın diye belediyeye dilekçe vermiş, gazeteler haber yapmış. Niye duyarsız kaldınız. Bu nasıl vicdansızlık. O idarecilerin özel tuvaletleri var. Bu nasıl bir ayrımcılık. İşçiyiz diye ölelim mi?" diye bağırdı.Hülya Onaylı'nın diğer bir ablası Berna Özen de "Benim kardeşim trafik kazasında değil iş cinayetinde öldü" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Hülya Onaylı, gözyaşları arasında Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.