Son dakika! Başkan Erdoğan: Altılı Masa sonraki toplantıyı kimin evinde yapacağını konuşuyor

"SAKARYA'YA 42 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK"

42 ayrı projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Genel toplamı 1 milyar 100 milyon lira olan Belediye yatırımlarının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda bugün Sakarya'da 4 milyar TL'yi bulan projeleri açıyoruz. Sakarya'ya 20 yılda 42 milyar TL yatırım yaptık.

(Altılı Masa) Bunlar her toplantıda sonraki toplantıyı kimin evinde yapacağını konuşuyorlar. Bay Kemal SGK'yı batıran adam değil mi?

"ESİR TAKASINI TÜRKİYE YAPTI"

4 milyon ton tahılın sevkiyatını, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasını Türkiye yaptı.

Birleşmiş Milletler binasının karşısına Türkevi'ni diktik.