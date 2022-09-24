Başkan Erdoğan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada "Bay Kemal Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler." açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca "Altılı Masa sadece her toplantı sonraki toplantının nerede yapılacak onu konuşuyor" dedi.