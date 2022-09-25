Görgü tanığı cinayet gibi kazayı anlattı: “50 metre öteye savruldu”

SABAH, kazanın meydana geldiği Köprü Durağına giderek görgü tanıkları ile konuştu. Kazanın gözünün önünde olduğunu belirten balık restoran çalışanlarından Ömer Turan; "Tramvayda görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşların en büyük sorunu tuvaletti. Sürekli bizim işletmemizin tuvaletini kullanıyorlardı. Olay gecesi de hayatını kaybeden güvenlik görevlisi tuvalet ihtiyacını gidermek içi bizim işletmemize geliyordu.
Kuvvetli bir çarpma sesi duydum. O sırada müşterilere servis yapıyordum. Gürültünün geldiği yere baktığımda havada uçan bir şey gördüm. İlk başta kaza geçiren aracın bir parçası koptu zannettim. Meğerse güvenlik görevlisi kadınmış. Halen daha yaşadığım şokun etkisinden kurtulmuş değilim" dedi.
Yaşananlara bir tepki de Onaylı'nın üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'dan geldi. Sarı, sendika ve çalışanların 1.5 yıldan bu yana tuvalet taleplerine sessiz kalan Metro A.Ş Yönetimine tepki gösterdi; "1.5 yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır."
SABAH MANŞETİNE TAŞIDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayında görevli güvenlik personeli Hülya Onaylının ölümünün yankıları sürerken SABAH kazanın yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Durağına gitti. Evli, iki çocuk annesi Hülya Onaylının kaza öncesi tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısındaki balık restorana gittiği öğrenildi.
DURUMU ÇOK AĞIRDI
Görgü tanıkları çarpmanın etkisi ile Hülya Onaylının yaklaşık 50 metre savrulduğunu söyledi. Aynı istasyonda görev yapan diğer meslektaşının kaza sırasında sinir krizi geçirdiğini belirten görgü tanıkları "Ambulans geldiğinde yaşıyordu. Ama durumu çok ağırdı." diye konuştu.
HEP BİZİM TUVALETİ KULLANIRDI
Olayın gördü tanıklarından Osman Turan SABAH'a konuştu. 3 yıldan bu yana balık restoranda garson olarak çalıştığını belirten Turan, hayatını kaybeden Hülya Onaylının görev yaptığı süreçte sık sık restoranın tuvaletini kullandığını söyledi. "Olay akşamı da yolun karşısına geçip bizim işletmenin tuvaletini kullanmak istemiş." Diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Karşıdan karşıya geçerken araç çarpmış.
Ben o sırada masalara servis yapıyordum. Çok kuvvetli bir çarpma sesi duydum. Sesin geldiği yöne doğru baktığımda havada bir şeyin uçtuğunu gördüm. Önce kaza yapan araçlardan birinin parçası koptu o uçuyor sandım. Fakat daha sonra gördüğüm şeyin tramvay istasyonunda görevli bayan güvenlik görevlisi olduğunu öğrendim.
Hemen yardım etmek için yanına koştum. Gittiğimde durumu çok kötüydü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra da öldüğünü duyduk. Gördüklerim, yaşadıklarım beni çok etkiledi. Yerde yatan bayanın hali sürekli gözlerimin önüne geliyor. Aradan 2 gün geçmiş olmasına rağmen olayın şokundan halen daha kurtulamadım." Diye konuştu.
DİĞER İSTASYONLARDAN DA GELİYORLAR
"3 yıldır aynı restoranda çalışıyorum" diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Tuvalet olmadığı için tramvay istasyonunda görev yapan güvenlikçi arkadaşlar sürekli bizim restoranın tuvaletini kullanıyorlar. Güvenlikçi arkadaşların en büyük problemi tuvaletti. Biz restoran olarak her zaman tuvaleti kullanmaları için izin veriyoruz.
Ama maalesef diğer işletmeler son zamanlarda tuvaletleri kullandırtmıyorlardı. Biz gelenleri geri çevirmediğimiz için diğer istasyonlarda çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlar bile bir iki durak öteden gelip bizim lavabomuzu kullanıyorlar. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. Keşke istasyona tuvalet yapılsaydı da bu arkadaş hayatını kaybetmeseydi." Diye konuştu.
O GÖREVLERİ BIRAKSINLAR
Yaşananlara bir tepki de Hülya Onaylının üyesi olduğu sendikadan geldi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, çalışanların tuvalet taleplerine birbuçuk yıldır duyarsız kalan İzmir Metro A.Ş yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sarı; "Biz 1.5 yıl önce İzmir Metro A.Ş yönetimine gerekli uyarılarımızı yapmıştık. 1.5 yıldır bu talebe sesiz, sakin kalan, herhangi bir çözüm üretmeyen Metro A.Ş yönetimi bence artık o görevi yapmamalıdır." Diye konuştu.