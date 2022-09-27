Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Osmanlı'nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Batılı ülkeler tam 11 yıldır bu ölümlerin önüne geçmek yerine 3 maymunu oynamayı tercih ettik.

İşte dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polsimizi şehit etti. Teröristler hak ettiği karşılığı buldular. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştıranların ellerinde dökülen kanların izleri vardır. Tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizle barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk, biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Milletimizin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Mavi Vatandaki çıkarlarını savunmaktan asla çekinmeyiz.

Savunma sanayimizi güçlendiyoruz. Denizcilik, savunma sanayinde en çok yol kat ettğimiz alanların başında geliyor. Milli Savaş gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, lojistik gemilerimizi biz kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. Türk donanmasının caydırıcılığını artıracak Anadolu'nun hizmete girmeysiyle ülkemizi farklı bir lige çıkaracaktır.

Birileri Abdülhamid Han'a aleni düşmanlıkla siyasi prim peşinde koşerken, biz tüm ecdadımızı saygıyla yad ediyoruz. Tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hele hele üç buçuk soysuzun ardından zaarlık asla yapmayacağız. Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız. Batı Trakya'ya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Neticede o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü yaşamamız doğaldır.

Bundan dolayı Yunanistan'a hatırlatmakta fayda var, kendinize gelin.