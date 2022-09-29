LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam’ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...

LGBT lobisi İslam dinini hedef almaya devam ediyor. Almanya'nın Kassel şehrinde paçavralarla süslenen balondan Kabe yapılarak provokasyona soyunuldu. Bu skandal görüntüler Instagram'ın mavi tik (onay) verdiği Pixelhelper hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kabe'yi Kur'an'ı ve Hz. İbrahim ile İslam'ı LGBT'ye göre reforme etmek istiyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.