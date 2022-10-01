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Giriş Tarihi: 2.10.2022 00:07 Son Güncelleme: 2.10.2022 00:13

Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı: Hayatta en çok istediğim şey...

Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş’ın vasiyeti yürekleri dağladı: Hayatta en çok istediğim şey...

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Haraket bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Şehit asker Ataş'ın vasiyetinde "Hayatta en çok istediğim şey kız çocuğumun olması. Ben ölürsem Lösemili bir çocuğun tüm masraflarını karşılayın, anamın babamın elini öpün" dediği görüldü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı sonucu yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABERİ MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine yer verdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ataş'ın "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" dediği görüldü.

Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit asker için yayımladığı başsağlığı mesajında "Pençe- Kilit Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Evladımız Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin; makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

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Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı: Hayatta en çok istediğim şey...
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