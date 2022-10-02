Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Haraket bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti ortaya çıktı. Şehit asker Ataş'ın vasiyetinde "Hayatta en çok istediğim şey kız çocuğumun olması. Ben ölürsem Lösemili bir çocuğun tüm masraflarını karşılayın, anamın babamın elini öpün" dediği görüldü.