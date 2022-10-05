Son dakika: Cumhur’dan kritik zirve! Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi açıklamalar yaptı. Erdoğan, başörtüsü için kanun teklifinde bulunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu'na resti çekti, "Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız." dedi.
Erdoğan'ın gündemi belirleyen açıklaması sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da Gençlik Festivali'nde konuşma yaptığı sırada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir zirve gerçekleştireceği bilgisi son dakika olarak ajanslara düştü.
Edinilen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Bahçeli ile Erdoğan arasındaki sürpriz zirve saat 16.00'da gerçekleşecek. Zirvede, Erdoğan'ın anayasa çağrısı masaya yatırılacak. Gündeme dair diğer konuların da ikili arasında görüşülmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." dedi.
CHP 'HAYIR' DİYECEKLERİNİ AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısının geniş yankı uyandırdığı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu sessiz ama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım. Kaldı ki Anayasa'mızda bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içinde açık, samimi; başörtüsü konusunu biz oraya oturtalım." ifadelerini kullandı.