Video Haber Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video

05.10.2022 | 16:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü için yaptığı Anayasa çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Planlı olmayan zirvede bu konunun masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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