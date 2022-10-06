HDP'nin çağrısıyla sokakları karıştırdılar! "Acımızı asla dinmez"





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş nedensiz cezaevinde yatıyor' diyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener de, 'Demirtaş ile kahvaltı yapmak isterim' diyor, peki soruyorum onlara o zaman bizim çocuklarımızı kim öldürttü. Kimin parmağı varsa, gereken cezayı alsın, bir nebze olsun acımız hafiflesin."